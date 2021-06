Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Gesundheitsamt registriert nur 1 Neuinfektion

Kreis Mettmann Neun Städte im Kreis sind am Dienstag ohne Neuinfektion. Nur in Ratingen gibt es einen neuen Fall. Der Inzidenzwert geht deutlich zurück.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Montag kreisweit 136 Infizierte erfasst, 29 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 21 (-4; 4 genesen), in Haan 4 (+/-0), in Heiligenhaus 20 (-1; 1 genesen), in Hilden 19 (-2; 2 genesen), in Langenfeld 15 (-2; 2 genesen), in Mettmann 7 (-6; 6 genesen), in Monheim 14 (-1; 1 genesen), in Ratingen 13 (-1; 1 neu erkrankt, 2 genesen), in Velbert 21 (-11; 10 genesen) und in Wülfrath 2 (+/-0).