Helmholtz-Gymnasium Hilden : Abifeier wird im letzten Moment möglich

Abifeier am Helmholtz-Gymnasium Hilden: Kim Jessen, Laura Werner und Helena Büsing (von links) stoßen auf den gelungenen Schulabschluss an. Zum Foto nahmen die Abiturientinnen die Masken ab. Zutritt zur Feier war zudem nur mit einem negativen Corona-Test möglich. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Mit vereinten Kräften ist es Lehrern, Eltern und Schülern gelungen, kurzfristig einen versöhnlichen Abschluss für die diesjährigen Abiturienten des Helmholtz-Gymnasiums auf die Beine zu stellen. Auf dem Schulhof unter Pavillons feierten die fast 500-köpfige Festgesellschaft Abitur und die Rückkehr von etwas Normalität.

Nach einem langen Jahr voller Strapazen, Restriktionen und Entbehrungen, voller Ungewissheit und zeitweiser Perspektivlosigkeit hatten die 85 Abiturienten des Helmholtz-Gymnasiums am Samstag nun doch allen Grund zur Freude. Nicht nur über das bestandene Abitur, das sie nun endlich in Form ihres Abschlusszeugnisses in den Händen hielten. Trotz aller Befürchtungen konnten sie am Tag der Zeugnisvergabe doch noch als Jahrgang und in Begleitung ihrer Liebsten zusammen sein, auf ihren Erfolg und den endenden Lebensabschnitt anstoßen.