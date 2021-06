Hilden : Landessieg für Helmholtz-Schüler

Hilden 68. NRW-Wettbewerb „Begegnung mit Osteuropa“: Preis geht nach Hilden – an Jason Austen von der Klasse 8 des Städtischen Helmholtz-Gymnasiums.

Zum 68. Mal wurden im internationalen Schülerwettbewerbs „Begegnung mit Osteuropa“ 50 Landessiegerinnen und Landessieger aus Nordrhein-Westfalen sowie aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird jährlich vom Land NRW durchgeführt und soll das Wissen über die Lebensweisen der Menschen in Osteuropa erweitern und so das Miteinander in Europa stärken. Unter dem Jahresmotto „Traumhaftes Europa“ haben länderübergreifend insgesamt 3400 Schülerinnen und Schüler am Wettbewerb teilgenommen.