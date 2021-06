Portal für ältere Menschen : Neue App „Gut versorgt in Hilden“

Hilden Die Lokalpolitik will die kostenfreie Info-Plattform eines Herforder Anbieters nutzen. Die App behandelt Themen wie Aktiv im Alter, Gesundheit, Prävention, Hilfe im Alltag, Finanzen und Pflege.

Mobile Apps für Smartphones sind momentan der Favorit, um jederzeit und überall Informationen zugänglich zu machen. Laut einer aktuellen Studie nutzen 79 Prozent der Menschen ihre mobilen Geräte auch als Informations- und Suchplattform. Das Unternehmen „Gut versorgt in...“ GmbH aus Herford hat eine Senioren- und Gesundheitsapp entwickelt, die vieles vereint, was Senioren und Bürger benötigen, um sich in ihrer Stadt gut versorgt zu fühlen. Diese kostenfreie App soll auch in Hilden eingeführt werden, waren sich alle Fraktionen bei der Vorberatung im Sozialausschuss einig. Deshalb kann der Beschluss im Stadtrat am 30. Juni als sicher gelten.