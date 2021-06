Hilden : Awo-„Fabrik“ in Hilden ist für Seminare buchbar

In der alten Gravur-Anstalt an der Walder Straße in Hilden hat die Arbeiterwohlfahrt (Awo) eine Anlaufstelle für Menschen mit Behinderungen geschaffen. Foto: Arbeiterwohlfahrt

Hilden Schon gewusst? Die Awo-Fabrik an der Walder Straße 24 ist eine ungewöhnliche Location – und kann für Kurse und Seminare gebucht werden.

In der ehemaligen Gravur-Anstalt aus dem 19. Jahrhundert wurde Altes (original Glasscheiben oder Fenstergitter) mit Neue (offene, moderne Versorgungsleitungen unter der Decke oder eine Treppe aus Baustahl) miteinander kombiniert und in eine spannende Beziehung miteinander gebracht.

Große Fotos im Erdgeschoss erinnern an die Vergangenheit der alten Fabrik aus dem Jahr 1852. In der Gravur-Anstalt wurden früher die Walzen für das Bedrucken von Modestoffen hergestellt. Die Mitarbeiter durften im Obergeschoss wohnen. So wollte man sie an den Betrieb binden. Die Geschäfte liefen so gut, dass um 1900 nebenan eine Villa für die Inhaber errichtet wurde.