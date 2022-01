Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Knapp 500 neue Infektionsfälle

Kreis Mettmann Genau 491 neue Corona-Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt Mettmann für Dienstag. Zugleich stieg die Zahl der Genesenen um weit über 400.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 4761 Infizierte erfasst, 24 mehr als am Montag. Davon leben in Erkrath 468 (-20; 46 neu infiziert), in Haan 243 (+6; 27 neu), in Heiligenhaus 227 (+9; 26 neu), in Hilden 472 (-1; 46 neu), in Langenfeld 506 (+7; 78 neu), in Mettmann 423 (-10; 39 neu), in Monheim 477 (+21; 65 neu), in Ratingen 903 (+1; 83 neu), in Velbert 803 (-10; 61 neu) und in Wülfrath 239 (-9; 20 neu).