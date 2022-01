Sondersitzung in Hilden : Politik berät über dritte Eingangsklasse an Lindgren-Schule

Viele Eltern im Hildener Süden sind verärgert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Der Streit um eine dritte Eingangsklasse an der Astrid-Lindgren-Schule soll an diesem Donnerstag, 20. Januar, in einer Sondersitzung des Schulausschusses geklärt werden.

Deutlich mehr Kinder als sonst werden 2022 eingeschult. Aus diesem Grund kann die Stadt nicht allen i-Dötzchen ihren Schulwunsch erfüllen (die RP berichtete). Für die katholische Astrid-Lindgren-Schule gibt es besonders viele Anmeldungen. Die Schule darf laut Schulentwicklungsplan aber nur zwei Eingangsklassen bilden. Eltern fordern – ausnahmsweise – eine zusätzliche dritte Eingangsklasse.

Das sei nicht zulässig, sagt die Stadt – solange es noch Aufnahmekapazitäten an anderen städtischen Grundschulen gibt und diese Schulen durch eine Mehrklasse in ihrem Bestand gefährdet seien. Schuldezernent Sönke Eichner lässt diese Position gerade durch die Bezirksregierung Düsseldorf prüfen. Die Antwort soll bis zur Sondersitzung des Schulausschusses am Donnerstag, 20. Januar, vorliegen.