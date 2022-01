Auswertung des Landes nach Kleiner Anfrage der SPD-Fraktion : Relativ wenig Unterrichtsausfall in Hilden und Haan

An den Grundschulen fielen weniger Stunden aus als an den weiterführenden Schulen. Foto: dpa/Caroline Seidel

Hilden/Haan An den Schulen in Hilden und Haan fällt relativ wenig Unterricht aus. Das zeigt die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag NRW.

An den Schulen in Hilden und Haan fällt relativ wenig Unterricht aus. Das zeigt die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag NRW. Das Schulministerium hat auf Anfrage der Sozialdemokraten eine Aufstellung zum Ausfall von Stunden herausgegeben, die auf einer flächendeckenden Erhebung basiert. Dabei schneiden die Grundschulen in beiden Städten besser ab als die weiterführenden Schulen.

An der Wilhelm-Hüls-Grundschule in Hilden sind im Schuljahr 2018/19 beispielsweise 3,0 Prozent der Stunden ersatzlos ausgefallen. An der Marie-Colinet-Sekundarschule waren es 7,3 Prozent. Die Spitzenreiter in Haan: Katholische Don-Bosco-Schule (3,3) und Emil-Barth-Realschule (3,9 Prozent). Für das Schuljahr 2019/2020 liegen die Daten aufgrund der Corona-Pandemie nur unvollständig vor.