Hilden : Kleidersammlung ist neu organisiert

Hilden Die Sammel-Container der caritativen Vereine haben andere Standorte bekommen. Altkleider können auch auf dem städtischen Wertstoffhof Auf dem Sand abgegegen werden.

Seit Anfang des Jahres werden Altkleider und Alttextilien nicht mehr an den Glascontainerstandorten in Hilden erfasst. Die Altkleider-Behälter sind an den Glascontainerstandorten abgezogen worden (die RP berichtete mehrfach). Deshalb bittet die Stadt die Bürger dort keine Altkleidersäcke mehr an den Glascontainerstandorten abzulegen. Stattdessen können Altkleider und Altschuhe zum städtischen Wertstoffhof, Auf dem Sand 31, gebracht werden. Er ist geöffnet Montag bis Samstag von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag auch von 14 bis 15.30 Uhr. Während Altglas quasi wöchentlich anfällt, werden Altkleider in der Regel nur ein- bi szweimal pro Jahr aussortiert. Der Weg zum Wertstoffhof - gegebenenfalls mit anderen Wertstoffen - sollte also nicht zu aufwendig sein, schreibt die Stadtverwaltung. Das unerlaubte Ablegen von Altkleidersäcken an den Glascontainerstandorten verschandelt die Stadt und stelle eine Ordnungswidrigkeit dar.