Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Inzidenz sinkt seit Freitag um 10 Punkte auf rund 140

Kreis Mettmann 104 neue Infektionen meldet das Kreisgesundheitsamt für Sonntag, das sind 19 mehr als für Samstag (85). Drei Todesfälle sind zu beklagen.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 1415 Infizierte erfasst, 70 mehr als Samstag, aber 14 weniger als am Freitag. Davon leben in Erkrath 105 (+6; 8 neu erkrankt, 2 genesen), in Haan 69 (+5; 5 neu), in Heiligenhaus 82 (+3; 3 neu), in Hilden 120 (-9; 9 neu, 18 genesen), in Langenfeld 181 (+8; 10 neu, 2 genesen), in Mettmann 84 (+4; 6 neu, 2 genesen), in Monheim 148 (+9; 12 neu, 3 genesen), in Ratingen 255 (+20; 22 neu, 1 genesen), in Velbert 319 (+21; 26 neu, 4 genesen) und in Wülfrath 52 (+3; 3 neu).