Jugendamtselternbeirat : Beschluss stößt bei Eltern auf Unverständnis und Kritik

Hilden Der Hauptausschuss hat beschlossen, Elternbeiträge für das Mittagessen für drei Monate pauschal zu erstatten. Das kritisiert die Interessenvertretung der Eltern.

Eltern, die im Februar, März und April Beiträge für das Mittagessen bezahlt und deren Kinder dies überwiegend nicht in Anspruch genommen haben, erhalten pauschal 70 Euro pro Monat erstattet – auf Antrag. Das hat der Hauptausschuss beschlossen. Das stoße bei Eltern auf Unverständnis und Kritik, teilt der Jugendamtselternbeirat mit. Er vertritt die Eltern der Kita-Kinder. Die Eltern seien bis zur Sitzung des Hauptausschusses davon ausgegangen, dass die Erstattung selbstverständlich sei. „Schließlich verpflegen wir Eltern unsere Kinder zu Hause und haben dafür nochmal Kosten aufzubringen. Ebenso ist es nicht Elternaufgabe finanzielle Corona-Hilfe an die betroffenen Catering-Unternehmen zu leisten.“ Hinzu komme, dass Verpflegungsentgelte Sache der Träger seien. Das bedeute, dass der Hauptausschuss gar nicht für alle Kindergärten entscheide. Die freien Träger (Kirchen, Verbände) seien außen vor. Der evangelische Kita-Verbund Windrose habe bereits zugesagt, die Verpflegungsbeiträge zum Ende des Kindergartenjahres per Spitzabrechnung zu erstatten. Bei dem geplanten Antragsverfahren fühlten sich Eltern in eine Bittsteller-Rolle gedrängt. „Das darf nicht sein“, betont der Jugendamtselternbeirat.