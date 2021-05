Kostenpflichtiger Inhalt: Besuch an einem Schnelltestzentrum in Hilden : Test als Ticket für Ausflug und Einkauf

Als Lehrer testet sich Clemens Caspari (35) regelmäßig. Für Besorgungen in Wuppertal benötigte er aber ein offizielles Testat. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Den Brückentag am Freitag nutzten viele Hildener für einen ausgiebigen Familienausflug in Zoos und Parks, für Friseur- oder Baumarktbesuche – allesamt Aktivitäten, für die aktuell die Vorlage eines negativen Coronatests benötigt wird. Entsprechend lang waren die Schlangen an den Teststationen.