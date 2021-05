Eintrittskarten für Schwimmbadbesuch in Hilden : Verbraucherschützer begrüßen das telefonische Angebot

Hilden Tickets für die städtischen Bäder gibt es jetzt nicht nur online, sondern auch per Telefon. Die Stadtwerke Hilden haben der vielfach geäußerten Kritik nachgegeben.

) Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann begrüßt die Entscheidung der Stadtwerke Hilden, den Verkauf von Tickets für die beiden Bäder (Waldbad und Hildorado) künftig auch per Telefon zu ermöglichen. Mit dieser Entscheidung komme die Geschäftsführung der Stadtwerke Hilden den Mitbürgern entgegen, die keine Möglichkeit haben, für den Ticketerwerb ausschließlich das Internet zu nutzen. „Wir werten dies als deutliches Zeichen der Rücksichtnahme und freuen uns, dass die Stadtwerke so schnell eine akzeptable Alternative gefunden haben“, so Erwin Knebel, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft. Nach Auffassung der Verbraucherorganisation müssten möglichst alle Menschen in der Lage sein, mit digitalen Medien umzugehen und diese in ihrem Alltag einzusetzen. Dies erfordere ein ausreichendes Angebot an entsprechenden Bildungsangeboten, aber auch praktische Unterstützung im Einzelfall. Eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe mit absoluter Priorität. „Wir dürfen niemanden zurücklassen!“, so Erwin Knebel. Die Stadtwerke schalten die Telefon-Hotline an drei Tagen in der Woche für jeweils zwei Stunden. Mitarbeiter geben die Daten dann in das Onlinebuchungsportal ein und reservieren Datum und Uhrzeit. Am Waldbad nennt der Gast seinen Namen, die Kassiererin überprüft die Reservierung im System und kassiert den Eintritt. Die Hotline ist Montag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr, und Freitag 10 bis 12 Uhr, unter der Telefonnummer 02103 795-112 erreichbar. Gäste können auch am Telefon – wie im Onlinebuchungssystem – maximal für drei Tage im Voraus Reservierungen vornehmen. Reservierte Zeitfenster sind wie im Onlinesystem auch bei Nichterscheinen zu bezahlen.