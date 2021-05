Hilden : Waldbad bietet Tickets jetzt auch telefonisch an

Das Waldbad in Hilden ist eines der schönsten Freibäder der Region. Foto: Tobias Dupke

Hilden Eintritt ins Waldbad nur per Online-Buchung: Darüber hatten sich schon im vergangenen Jahr viele Ältere ohne Internetzugang beschwert. Die Grünen hatten Stadtwerke-Chef Hans-Ullrich Schneider erst kürzlich in einem Offenen Brief gebeten, dazu eine Alternative anzubieten.

Das hat offenbar gewirkt. Die Stadtwerke bieten jetzt auch eine Telefon-Hotline an: an drei Tagen in der Woche für jeweils zwei Stunden. Mitarbeiter geben die Daten dann in das Onlinebuchungsportal ein und reservieren Datum und Uhrzeit. Am Waldbad nennt der Gast seinen Namen, die Kassiererin überprüft die Reservierung im System und kassiert den Eintritt. Die Hotline ist Montag 10 bis 12 Uhr, Mittwoch 10 bis 12 Uhr und Freitag 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02103 795-112 erreichbar. Gäste können auch am Telefon - wie im Onlinebuchungssystem - maximal für drei Tage im Voraus Reservierungen vornehmen. Reservierte Zeitfenster sind wie im Onlinesystem auch bei Nichterscheinen zu bezahlen.