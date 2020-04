Auch A3 betroffen : Vollsperrung der A46 im Kreuz Hilden am Wochenende

Hilden Die A46 im Autobahnkreuz Hilden wird von Freitagabend bis Montagmorgen voll gesperrt. Betroffen sind beide Hauptfahrbahnen Richtung Düsseldorf und Richtung Wuppertal.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten, teilt Straßen.NRW mit. Am Wochenende wird demnach das zweite Teilbauwerk der alten Brücke auf der A3 in Fahrtrichtung Köln abgerissen. Zudem werden die Behelfsbrücken gewartet und letzte Restarbeiten am neuen Bauwerk durchgeführt. Die Sperrung begnnt am Freitag, 24. April, ab 21 Uhr und dauert bis bis Montagfrüh, 27. April, um 5 Uhr.