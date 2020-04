Aus dem Polizeibericht : Zeugin verfolgt Unfallverursacher

Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden Eine 29-jährige Erkratherin hat als Zeugin dazu beigetragen, dass ein 65-jähriger Erkrather einer Fahrerflucht in Hilden überführt wurde. Die Frau hatte vor einem Baumarkt am Westring in Hilden beobachtet, wie der Fahrer eines Nissan Qashqai augenscheinlich Probleme beim Ausparken hatte und plötzlich zügig aus einer Lücke fuhr und an die Front eines Audi prallte.

