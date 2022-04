Im Spitzenspiel gegen TV Kapellen : Kaldenkirchen kann am Sonntag in die Oberliga aufsteigen

Kaldenkirchen kann am Sonntag in die Oberliga aufsteigen

Handball-Verbandsliga Der TSV Kaldenkirchen hat sich mit einem 35:29-Erfolg im Nachholspiel gegen den HC Rot-Weiß Oberhausen einen Matchball in der Verbandsliga erspielt. Mit einem Sieg im Spitzenspiel gegen den TV Kapellen wäre der Aufstieg am Wochenende bereits erreicht.

(alpa) Langsam aber sicher kann der TSV Kaldenkirchen den Sekt für einen Aufstieg in die Oberliga kaltstellen. Am Dienstag gewann der TSV das Nachholspiel gegen den Tabellenvierten HC Rot-Weiß Oberhausen mit 35:29 (17:17).

Wegen personeller Engpässe lief es in der ersten Halbzeit bei den Hausherren nicht wirklich rund. Vor allem in der Abwehr zeigten sich einige Probleme. In der Halbzeitpause forderte Trainer Volker Hesse seine Mannen zu mehr Konzentration und Kommunikation in der Defensive auf und stellte diese dann deutlich offensiver auf. Damit hatten die Oberhausener fortan ihre Mühe und die Gastgeber setzten sich ab. Herausragende Akteure waren Maik Tötsches mit zwölf und Steffen Coenen mit zehn Toren.