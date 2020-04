Austritt : AfD verliert Fraktionsstatus im Hildener Rat

Hilden Stadtverordneter Bernd Hoppe ist aus der AfD-Fraktion ausgetreten. Angeblich im Streit mit Stadtverband-Sprecher Heimo Haupt.

„Es gibt keinen Streit“, sagt Dr. Heimo Haupt, Sprecher des AfD Stadtverbandes Hilden: „Wie auch. Der Vorstand und ich haben mit Herrn Hoppe in den vergangenen Monaten kein Wort weiter gewechselt. Ich mag Herrn Hoppe. Aber wenn jemand nicht sagt, was ihn bewegt, kann man nichts machen.“ Gerade so kurz vor der Kommunalwahl am 13. September wäre ein offenes Wort besser gewesen, findet Haupt.

Kurz vor der Bundestagswahl 2013 entschied sich Bernd Hoppe (Jahrgang 1970) nach eigenen Angaben, Mitglied der Alternative für Deutschland, zu werden. „Ich wollte, dass diese Partei in den Bundestag einzieht“, so der Jurist. Als passives Mitglied rechnete er nicht im Geringsten damit, so bald in den Hildener Stadtrat einzuziehen. „Ich bin in dem Sinne kein Politiker. Ich muss mich in all die Dinge jetzt langsam einarbeiten“, gestand der Familienvater 2014. Überzeugt haben ihn die Ansichten, die das AfD-Wahlprogramm vermittele. „Da ist mir nichts negativ aufgestoßen. Dass die anderen Parteien machen, was sie wollen, die ganze Macht nach Brüssel geht“, daran müsse etwas geändert werden, meint Hoppe. Nach seinem Jurastudium in Trier und dem Referendariat in Düsseldorf verschlug es Hoppe zunächst als Service-Manager zu einer IT-Firma in Hilden, deren Geschäftsführer er mittlerweile ist. Seine Aufgaben im Stadtrat hatte Hoppe damals schnell zusammen gefasst: „Ich werde zunächst ausschließlich beratend (nicht stimmberechtigt) tätig sein“ – und zwar im Ausschuss für Stadtentwicklung.“