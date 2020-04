Zaun im Wald : Wasserwerk zäunt sein Gebiet ein

Hilden RP-Leser Michael Böhm fürchtet, die Stadtwerke wollten sich eines Naherholungsgebiets „bemächtigen“.

Bereits vor drei Jahren errichtete das Wasserwerk Baumberg in Hilden-Karnap einen Zaun. Aktuell wird die Einfriedung erweitert. Warum, fragt RP-Leser Michael Böhm: „Das Wasserwerk scheint sich so langsam Stück für Stück des Waldgeländes im Hildener Süden durch Einzäunung zu bemächtigen. Es ist zu vermuten, dass die drei verbliebenen Eingänge in absehbarer Zeit geschlossen werden und das Waldstück dann für die Hildener Bürger nicht mehr zugänglich ist. (...) Es ist aus unserer Sicht ein absolutes Unding dass das Wasserwerk den Hildener Bürgern den Zugang zu diesem Waldstück als Naherholungsgebiet schleichend immer mehr erschwert.“

In Karnap werden große Teile des Hildener Trinkwassers gewonnen. Das Rohwasser stammt zu 60 Prozent aus den Grundwasserbrunnen im Bereich Karnap (Hilden) und zu etwa 40 Prozent aus Rheinuferfiltrat, das in Baumberg (Monheim) gefördert wird. Uferfiltrat ist nicht, wie der Name vermuten lässt, gefiltertes Rheinwasser, sondern Wasser, das vom Bergischen Land durch die Kies- und Sandschichten zum Rhein fließt, dort zu Grundwasser geworden ist und aus etwa 30 Metern Tiefe gefördert wird. Das Grundwasser wird von Kohlensäure befreit, Aktivkohlefilter holen anorganische Stoffe heraus. Die einzelnen Parameter bleiben weit unter den Grenzwerten. „Der Nitritgehalt liegt unter 0,01 mg/l. Das Wasser ist also auch für Babys und Kleinkinder geeignet“, erläutert Sabine Müller. Die Trinkwasseranalyse ist auf der Internetseite unter www.stadtwerker-hilden.de/privatkunden/hildenwasser einsehbar.