Hilden : Ansage: Polizei kontrolliert verstärkt den Verkehr

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist am 18.04.2020 in Ratingen tödlich verunglückt. Er hatte die Kontrolle über seine Harley verloren. Foto: Kreispolizei Mettmann

Hilden/Haan Die Motorrad-Saison hat gerade erst begonnen, aber zwei Biker sind bereits im Kreis tödlich verunglückt.

Von Christoph Schmidt

In den kommenden Wochen wird auf den Straßen in Kreis Mettmann verstärkt geblitzt und kontrolliert, kündigt die Polizei an. Hintergrund: Die Motorrad-Saison hat gerade erst begonnen und schon sind zwei Biker tödlich verunglückt. Erst am Samstagnachmittag (18. April 2020) war auf der Bissingheimer Straße in Ratingen ein 60 Jahre alter Harley-Fahrer aus Duisburg so schwer gestürzt, dass er später seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlag.

2019 verzeichnete die Polizei im Kreis Mettmnn mit seinen zehn angehörigen Städten neun Verkehrstote, sieben von ihnen waren über 65 Jahre alt. Im vergangenen Jahr hat alleine der Kreis bei seinen stationären und mobilen Geschwindigkeitskontrollen 132.354 Kraftfahrer geblitzt. Die allermeisten Temposünder (82 Prozent) kamen mit einem Verwarngeld davon.

Die Verkehrskontrollen am Wochenende belegen: Viel zu viele Auto- und Motorradfahrer sind offenbar viel zu schnell unterwegs. Bei den Kontrollen im Bereich Velbert-Neviges standen speziell Motorradfahrende im Fokus der Verkehrsüberwachung. Das schöne Wetter ließ zahlreiche Biker auf den beliebten Ausflugsstrecken insbesondere im Nordkreis erwartet. Kontrolliert wurde aber auch, weil sich Anwohner in den vergangenen Wochen über laute Motorräder und Raser beschwert hatten. Deshalb lag der Schwerpunkt an der Nordrather Straße in Velbert-Neviges.

Dabei gingen der Polizei Dutzende zu schnell fahrende Auto- bzw. Motorradfahrer ins Netz. Unrühmlicher Rekordhalter wurde am Freitagnachmittag ein 57 Jahre alter Motorradfahrer aus Wuppertal. Der Mann wurde - nach Toleranzabzug - an der Nordrather Straße in Neviges mit 152 Stundenkilometern gemessen - bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Die Folgen für den BMW-Fahrer: Ihn erwartet neben einem empfindlichen Bußgeld auch ein dreimonatiges Fahrverbot für alle Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr.

Neben der Schwerpunktkontrolle an der Nordrather Straße war die Polizei am vergangenen Wochenende jedoch auch im gesamten Kreisgebiet zur Verkehrsüberwachung im Einsatz - vornehmlich mit ihren Krad-Fahrern, wobei auch das so genannte „ProVida“-Krad der Kreispolizeibehörde Mettmann eingesetzt wurde. Bei dem seit vielen Jahren eingesetzten ProVida-Krad handelt es sich um ein speziell zur Verkehrsüberwachung umgerüstetes ziviles Motorrad der Kreispolizeibehörde Mettmann, welches in der Lage ist, Geschwindigkeitsüberschreitungen während der Fahrt festzustellen und beweiskräftig zu videografieren.