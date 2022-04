Proteste in Düsseldorf : Verkehrsbehinderungen durch Demonstrationen am Wochenende

Eine Demonstration in Düsseldorf am vergangenen Wochenende. Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Auch an diesem Wochenende ziehen wieder mehrere Demonstrationen durch die Düsseldorfer Innenstadt. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund mehrerer angezeigter Aufzüge und Kundgebungen in Düsseldorf ist an diesem Wochenende mit teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich und den umliegenden Stadtteilen zu rechnen.

Am Samstag beginnt der erste Aufzug bereits am Mittag in der Stadtmitte. Im Tagesverlauf folgen weitere Aufzüge, die sich teilweise bis in die Abendstunden erstrecken.