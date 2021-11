Corona-Lage im Kreis Mettmann : 60 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus

Kreis Mettmann Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus ist um elf gestiegen. Für Sonntag meldet der Kreis 69 Neuinfektionen. Die Inzidenz sinkt wieder leicht. Unser Überblick über die aktuellen Corona-Zahlen.

Fallzahlen Am Sonntag sind im Kreis Mettmann 1662 Infizierte erfasst, 19 mehr als am Freitag. Davon leben in Erkrath 226 (+1; 18 neu erkrankt), in Haan 89 (+8; 10 neu im Vergleich zu Freitag), in Heiligenhaus 82 (-7; 5 neu), in Hilden 153 (-6; 16 neu), in Langenfeld 199 (+13; 31 neu), in Mettmann 102 (+5; 11 neu), in Monheim 175 (+7; 20 neu), in Ratingen 341 (-8; 30 neu), in Velbert 250 (+2; 29 neu) und in Wülfrath 46 (+4; 7 neu). Das Gesundheitsamt meldet für Samstag 108 und Sonntag 69 neue Corona-Fälle.