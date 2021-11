Ehemalige Bürgermeisterin aus Hilden : Zum 100. Geburtstag: Stadt gedenkt Ellen Wiederhold

Hilden Naturwissenschaftlerin, erfolgreiche Unternehmerin, 25 Jahre am Stück Bürgermeisterin von Hilden – vor 100 Jahren wurde Ellen Wiederhold geboren.

Ellen Wiederhold wäre am Sonntag, 21. November, 100 Jahre alt geworden. Mit einer Gedenkfeier und einer Kranzniederlegung auf dem Hauptfriedhof würdigten Vertreter aus Politik und Bürgermeister Claus Pommer Arbeit und Wirken von „Us Ellen“.

Ellen Wiederhold hatte nach dem Tod ihres Vaters 1959 die Lackfabrik an der Düsseldorfer Straße übernommen, in der zeitweise 2500 Menschen arbeiteten. Von 1969 bis 1994 war die promovierte Naturwissenschaftlerin ehrenamtliche Bürgermeisterin Hildens. Die beliebte Bürgeremeisterin starb am 4. September 1995.