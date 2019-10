Unterstützung für Grevenbroicher Initiative : Krankenhaus kocht jetzt für die Obdachlosen-Hilfe

Grevenbroich Die Initiative „Grevenbroich packt an – warm durch die Nacht“ hilft ehrenamtlich obdachlosen Menschen. Einmal monatlich veranstaltet sie eine Ausgabe von Kleidung, Hygieneartikeln und Nahrungsmitteln. Jetzt beteiligt sich auch das Krankenhaus an der Versorgung mit Essen.

Claudia de Bruyn von „Grevenbroich packt an“ hatte die Initiative ergriffen und nachgefragt, ob sich das Krankenhaus an der Essensausgabe beteiligen würde. Bei Jürgen Martens, der im Rheinland-Klinikum für die Versorgung mit Speisen und Getränken verantwortlich ist, traf sie auf offene Ohren. Jeweils am dritten Donnerstag eines Monats können nun 35 bis 40 warme Mahlzeiten im Bistro des Grevenbroicher Krankenhauses abgeholt werden.

„Dabei handelt es sich aber nicht um überschüssige oder gar übrig gebliebene Mahlzeiten“, sagt Klinik-Sprecherin Susanne Niemöhlmann. „Im Gegenteil: Das Essen wird eigens zu diesem Zweck mit der laufenden Produktion in der Zentralküche am Rheinland-Klinikum in Dormagen zubereitet.“