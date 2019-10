Kloster Langwaden in Grevenbroich : Pater Abraham vollendet den Kreuzweg

Grevenbroich Der Kunstschmied hat die 15 Stationen an der Mauer des Klosters Langwaden gefertigt. Nach der Totenvesper wurde sie eingeweiht.

Die Idee einer 15. Kreuzwegstation sei schon seit über einem Jahr im Gespräch, erklärt Pater Bruno, Prior des Zisterzienserklosters. Zu seinem 50. Geburtstag im Juli hatte er sich die Realisation dann gewünscht und gleichsam über Spenden finanziert. Für die Gestaltung griff der Prior auf einen alten Bekannten zurück: Pater Abraham von der Klosterschmiede der Benediktinerabtei Königsmünster in Meschede. Der 53-Jährige hat bereits 2015 die Edelstahl-Tore des Kolumbariums gestaltet. Er ist Diplom Theologe sowie Metallbauer und Schmied auf dem zweitem Bildungsweg. 1988 trat er in das Kloster ein. Als Novize leistete er Hilfsarbeiten in einer Schmiede und fand schnell Gefallen an der Tätigkeit. 1994 begann Abraham Fischer seine Ausbildung und legte 2006 die Meisterprüfung ab.