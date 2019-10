Politisches Engagement soll ausgezeichnet werden : FDP will einen Ehrenring für langjährige Ratsmitglieder

Grevenbroich Langjährige Mitglieder des Rates sollen künftig besonders geehrt werden. Die FDP-Fraktion schlägt die Vergabe eines Ehrenrings der Stadt Grevenbroich vor. Diese Auszeichnung soll Mandatsträgern zuteil werden, die mindestens 25 Jahre dem Rat angehören.

Die Liberalen werden daher in der nächsten Ratssitzung die Einführung eines Ehrenrings der Stadt fordern. Was das Design des Schmuckstücks betrifft, will die FDP keine Vorgaben machen. Die Stadt soll sich dabei an anderen Kommunen orientieren, die etwa ihr Wappen, den Namen des Trägers und den Tag der Verleihung eingravieren lassen. Verliehen werden soll der Ehrenring nicht während einer Ratssitzung, sondern vor einer größeren Kulisse. „Wir werden den Neujahrsempfang vorschlagen, bei dem die Stadt-Gesellschaft zusammenkommt“, sagt Schumacher. „Das ist der richtige Rahmen.“