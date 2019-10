Bürgermonitor aus Grevenbroich : Bürger klagt über zugewachsenen Weg

Der Anlieger Martin Zachow demonstriert, wie zugewachsen der Weg zum Bend und in die Innenstadt trotz seiner Reklamationen bei der Stadtverwaltung immer noch ist. Foto: Tinter, Anja (ati)

Grevenbroich Seit Juni beschwert sich Martin Zachow über den schlechten Zustand des Weges zwischen „Zur Waldwiese“ und dem Bend. Die Stadt sagt, der Weg werde noch instandgesetzt, es gebe aber andere Stellen mit höherer Wichtigkeit.

Über den Zustand des Weges, der die Straße „Zur Waldwiese“ mit dem Bend und der Innenstadt verbindet, hatte sich Martin Zachow bereits im Juni beklagt. Nun sieht der 62-Jährige sich erneut veranlasst, auf die Missstände hinzuweisen. Seiner Beobachtung nach lasse die Stadtverwaltung weiterhin eine ausreichende Pflege vermissen. Der Weg wachse regelrecht zu. Nun setzt der Südstädter nach: Im Juni habe er bereits auf die mangelhafte Wegepflege und zudem über die Verkehrssicherung auf dem an den Weg angrenzenden Ascheplatz geklagt. Seither habe die Stadtverwaltung nur einen Rückschnitt des Wildwuchses durchgeführt.

„Da war ich eigentlich frohen Mutes, dass die verbleibenden Restarbeiten auch noch zeitnah in Angriff genommen werden. Weit gefehlt!“, beklagt Martin Zachow. Mitarbeiter der Stadtbetriebe hätten lediglich drei Laternenmasten an dem Weg freigeschnitten. Und an einigen überhängenden Ästen seien die Spitzen gestutzt worden. Ansonsten sei die Situation aber unverändert.