Grevenbroich gegen Bedburger Pläne : Stadt kämpft gegen Mega-Windräder

Grevenbroich Gemeinsam mit Innogy SE plant die Nachbarkommune Bedburg fünf weitere Windräder an der Stadtgrenze – sie sollen 80 Meter höher als der Kölner Dom werden. Grevenbroich wehrt sich vehement gegen dieses Vorhaben.

In ihrer Stellungnahme hat die Stadt auf rund 150, zum Teil seltene Vogelarten hingewiesen, die auf der Königshovener Höhe nachgewiesen wurden. Darunter auch die Sumpfohreule, die auf der Hochhalde brüten soll – was so etwas wie eine kleine ornithologische Sensation ist. „Denn diese Art gilt seit 1982 als Brutvogel in Nordrhein-Westfalen als ausgestorben“, sagt Renner. „Das macht deutlich, dass dieses Gelände eines besonderen Schutzes bedarf.“