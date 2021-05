Debatte über „Digitale Ratsarbeit“ in Weeze : Tablets: FDP kontert Kritik der SPD

Debatte über „Digitale Ratsarbeit“ in Weeze

Tablets im Rat könnten die Arbeit erleichtern, so die FDP (Symbolfoto). Foto: Fotos: dpa, Flora Treiber | Montage: Ferl

Weeze Fraktionsvorsitzender Frans de Ridder spricht von „Stimmungsmache“. Durch digitale Ratsarbeit könne Geld und Arbeit in der Verwaltung gespart werden.

Die SPD hat wie berichtet die Empfehlung zur digitalen Ratsarbeit heftig kritisiert. Der Rat soll in der kommenden Woche beschließen, dass es für die Mitglieder für Tablets einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent des Kaufpreises, maximal jedoch 450 Euro pro Amtsperiode, geben soll. Die SPD spricht von Gießkannenprinzip ohne Konzept, man habe sich bereits selbst mit Geräten ausgestattet.

Die FDP hält nun dagegen. „Es ist erfreulich zu erfahren, dass die SPD-Fraktion schon komplett mit selbstgekauften Tablets ausgestattet ist und somit keine Zuschüsse mehr benötigt“, schreibt FDP-Fraktions-Chef Frans de Ridder. Verwunderlich sei aber gleichzeitig dann doch, warum „mobile Ratsarbeit“ nicht von allen ihren Mitgliedern genutzt werde und man sich „zukunftsabgewandt gebärde“. Leider hätten sich die SPD-Ratsmitglieder in ihrer Presseerklärung ziemlich vergriffen. „Dass sie sich zu der Abstimmung aus finanziellen Gründen ablehnend äußern, bleibt in Anbetracht der Einsparungsmöglichkeiten unverständlich.“ Auch dass die SPD-Fraktion sich über den zukunftsorientierten Vorstoß der FDP-Fraktion „bestürzt“ und „erzürnt“ zeige, bewerte man als unsachlichen Beitrag zum Thema und Stimmungsmache, so de Ridder.