Bei Drittligist Viktoria Köln : Rettig will Spieler zu sozialem Engagement verpflichten

Köln Andreas Rettig übernimmt ab dem 1. Juni den Vorsitz der Geschäftsführung bei Viktoria Köln. Und der 58-Jährige hat große Pläne. So will er die Spieler des Drittligisten vertraglich zu sozialem Engagement verpflichten.

Der langjährige Bundesliga-Manager Andreas Rettig will bei seinem Gang in die Drittklassigkeit eines der großen Probleme des Profifußball bekämpfen - zumindest im kleinen Rahmen. Viktoria Köln solle "ein Verein werden, mit dem man sich identifizieren kann", sagte Rettig dem Express: "Eine Branche, die mit und durch die Öffentlichkeit ihr Geld verdient, braucht gesellschaftliche Akzeptanz. Und die schwindet in Bezug auf den Profifußball. Hier müssen wir gegensteuern, dazu sind wir aufgerufen."

Natürlich werde es auch für die Viktoria, 2019 in die 3. Liga aufgestiegen, weiterhin darum gehen, Spiele zu gewinnen, "wir sind ja ein Fußballverein". Zudem werden aber alle "Spieler, die Verantwortlichen und Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle eine so genannte Gemeinwohl-Klausel in die Verträge aufnehmen", so Rettig: "Da dürften wir Pioniere sein."