Feuer auf dem Bauernhof : Treckerbrand: Bauer verhindert großen Schaden

Die Feuerwehr musste nur Nachlöscharbeiten vornehmen. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Kapellen Die schnelle Reaktion eines Landwirts hat am Freitag auf dem Gehöft an der Straße Am Blauen Stein einen größeren Schaden verhindert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus bislang ungeklärter Ursache war gegen 15 Uhr ein Teil der Elektrik an einem Traktor in Brand geraten. Um ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern, schleppte der Bauer den nicht mehr fahrbereiten Trecker mit einem anderem Fahrzeug aus der Garage ins Freie. Anschließend begann er, die Flammen mit mehreren Feuerlöschern zu bekämpfen.

Durch das beherzte Eingreifen nahm er der von seiner Tochter alarmierten Feuerwehr die Arbeit ab, die Helfer mussten lediglich Nachlöscharbeiten vornehmen. Da der Landwirt bei seinem Einsatz dem Rauch ausgesetzt war, wurde er zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

(NGZ)