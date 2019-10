Vor dem Schlossbad in Grevenbroich : Blaue Bänke sind ein Hingucker

Grevenbroich Kunstobjekt oder Sitzmöglichkeit – auf den ersten Blick lässt sich darüber streiten: Die neuen Sitzmöbel vor dem Schlossbad bestechen durch Extravaganz.

Doch tatsächlich: Die großen blauen Gebilde auf dem Schlossbad-Platz sind moderne Bänke, die als „gestalterisches und auflockerndes Element“ dienen, wie Thomas Philipsen, Koordinator für die Arbeiten des Außengeländes am Schlossbad, erklärt. „Für mich hat das Flair,“ sagt er. Sitzgruppen seien von Anfang an für den Platz eingeplant gewesen. Doch statt „Betonklötzen“ habe sich die GWG in Absprache mit der Stadt für die modernen XL-Bänke entschieden, die so manchem vom Düsseldorfer Schadowplatz bekannt sein könnten. Danny Schulz, Betriebsleiter des Schlossbades, ist begeistert: Viele Besucher hätten die neuen Möbel bereits ausprobiert und gelobt.