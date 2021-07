Sonder-Termin auf dem Marktplatz Grevenbroich : Schützen impfen mit Marschmusik

Grevenbroich Der BSV Grevenbroich organisiert einen Sonder-Impftermin auf dem Marktplatz.Ganz ohne Musik geht das nicht über die Bühne. Die Schützen haben ein Tambourkorps und eine Musikkapelle verpflichtet – und Windbeutel gibt es obendrein.

Alljährlich feiern die Grevenbroicher am ersten September-Wochenende ihr Schützenfest. Doch wie in den anderen Orten muss auch in der Innenstadt zum zweiten Mal in Folge aufs Feiern verzichtet werden. „Der einzige Weg aus diesem Dilemma ist eine Immunisierung der Bevölkerung, und die kann nur durch Impfungen erreicht werden“, sagt Schützenpräsident Detlef Bley.