Eröffnung im August : Neues Kontaktbüro für die Pflegeselbsthilfe in Grevenbroich

Neues Kontaktbüro für die Pflegeselbsthilfe in Grevenbroich

Grevenbroich Der Rhein-Kreis Neuss öffnet Anfang August ein neues Kontaktbüro für die Pflegeselbsthilfe in Grevenbroich. Die Sachverständige Barbara Nieskens ist dort Ansprechpartnerin für Menschen mit Pflegebedarf und ihren pflegenden Angehörigen.

Möglich wird die Einrichtung dieses neuen Angebots mit einen Zuschuss durch den Landesförderplan „Alter und Pflege“ in Höhe von rund 35.000 Euro. Kreisdirektor und Sozialdezernent Dirk Brügge freut sich, dass der Antrag des Kreises auf Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen erfolgreich war und somit nun im Grevenbroicher Kreishaus eine Anlaufstelle für pflegende Angehörige zur Verfügung steht. „Wir wollen Menschen, die sich in der häuslichen Pflege engagieren, dabei unterstützen, die besonderen Herausforderungen dieser Aufgabe zu bewältigen“, sagt er. In Deutschland leben mehr als vier Millionen Pflegebedürftige, wobei rund 80 Prozent zu Hause versorgt werden.