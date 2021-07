Infektionen im Rhein-Kreis Neuss : 213 Corona-Fälle aktuell bestätigt

Rhein-Kreis Die Zahl der aktuell im Rhein-Kreis Neuss nachgewiesenen Corona-Infektionen ist im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 22,1.

Zahlen Von den im Kreis aktuell nachweislich Infizierten wohnen 89 (Vortag: 81) in Neuss, 30 (30) in Meerbusch, 27 (26) in Dormagen, 26 (25) in Grevenbroich, 18 (21) in Kaarst, 10 (5) in Jüchen, 8 (6) in Korschenbroich und 5 (5) in Rommerskirchen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 22,1 (23,2). Zurzeit sind 381 Menschen (345) in Quarantäne gesetzt.