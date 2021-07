Ehrenamtspreis im Rhein-Kreis : „Die Gesellschaft braucht auch stille Helden“

Rhein-Kreis Der Produktionsleiter im Kraftwerk Neurath spricht unter anderem darüber, wie RWE Power ehrenamtlichen Einsatz unterstützt. Und verrät, wo er sich selbst engagiert.

Georg Bung „Mer stonn zesamme“: Dieser rheinische Satz bringt’s auf den Punkt. Diese Region ist die Heimat auch vieler RWE-Leute. Wo sie sich an unbeschwerten Tagen im Lokalsport, im Karneval und sonst wo als Mitbürger und Förderer einbringen, beweisen sie auch in schweren Zeiten wie der Flutkatastrophe, was Zusammenhalt bedeutet. Zudem unterstützen wir den Preis, weil wir für soziales Engagement werben wollen. Das ist nötig, erstens, weil Vater Staat beim besten Willen nie alles kann. Und zweitens, weil die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement in unserer Gesellschaft abnimmt, vor allem zu langfristigem, planbarem Engagement. Dabei zeigen akute Krisen wie jetzt gerade die Hochwasser-Katastrophe jedes Mal mit dem riesigen, selbstlosen Einsatz Tausender Helferinnen und Helfer, wozu unsere Gesellschaft in der Lage ist. Aber unsere Gesellschaft braucht auch die stillen Heldinnen und Helden des Alltags, die in scheinbar normalen Zeiten, wenn die Fernsehkameras nicht mehr da sind und die Not nicht mehr so unermesslich ist, tatkräftig für andere da sind.