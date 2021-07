Bauarbeiten an der Landstraße 142 : Eine Riesen-Rampe für den Damm

An der L 142 ist die erste der beiden neuen Rampen auf den Strategischen Bahndamm in Bau – mit beachtlichen Dimensionen. Foto: C. Sommerfeld Foto: Carsten Sommerfeld/cso-

Grevenbroich Der Strategische Bahndamm wird zurzeit neu gestaltet, statt schmaler Treppen und Wege auf den Damm wird an der L 142 die erste der neuen Rampen – mit beachtlicher Dimension angelegt. Laut Stadt ist der lange Zuweg aber nötig. Warum?

Ein recht gewaltiges Bauwerk entsteht zurzeit an der L 142 am Zugang auf den Strategischen Bahndamm. Wo Spaziergänger früher zum Teil halsbrecherische Treppen und schmale Pfade auf den Damm überwinden mussten, erstreckt sich jetzt von der Straße aus eine noch unfertige, breite und sehr lange Rampe hoch auf den Weg in Richtung Neukirchen. So mancher, der vorbei kommt, ist angesichts der Dimension verwundert. Der Bau ist Teil der seit mehreren Monaten laufenden Neugestaltung des Strategischen Bahndamms, der als solcher nie fertiggestellt wurde.