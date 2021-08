Schwerer Unfall bei Neurath : Verletzter Beifahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Verletzter Beifahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Die Fahrerin soll von der Straße abgekommen sein. Das Foto zeigt das Auto, in dem beide Insassen schwer verletzt wurden. Foto: Staniek, Dieter

Neurath Am Sonntagabend ist es zu einem schweren Autounfall in Höhe der Kraftwerke bei Neurath gekommen. Dabei wurden zwei Insassen schwer verletzt.

Am Sonntag gegen 17.45 Uhr ist es in Höhe der Kraftwerke bei Neurath zu einem Autounfall gekommen, bei dem zwei Menschen schwer verletzt wurden. Wie die Polizei am Sonntagabend auf Anfrage mitteilte, wollte eine junge Frau aus Rommerskirchen (2003 geboren) mit ihrem Auto aus Richtung Vanikum nach Grevenbroich fahren, als sie nach rechts von der Straße abkam. Dabei wurden die Frau und ihr Beifahrer – ein 2002 geborener Mann aus Greven­broich – schwer verletzt. Der Beifahrer musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden, die Fahrerin kam mit einem Rettungswagen ins Hospital.