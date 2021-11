Technisches Hilfswerk in Geldern : THW in Geldern freut sich über Verstärkung

Die neuen Helfer (v.l.): Bastian Schuchert, Sascha Müller und Thorsten Schürkes in der Fahrzeughalle des THW-Ortsverbands Geldern. Foto: THW/Stefan Dicks

Geldern Der Ortsverband Geldern des Technischen Hilfswerks wird um drei neue einsatzbereite Helfer und zwei offiziell ausgebildete Feldköche aufgestockt.

„Ganz in weiß …“ – nein, es ging nicht um den berühmten Schlager von Roy Black. Stattdessen wurde richtig lecker gekocht; und zwar standesgemäß in Weiß. Davon profitierten auch die Helferinnen und Helfer bei der Grundausbildungsprüfung des Gelderner Ortsverbands des Technischen Hilfswerks in Bocholt. Denn während diese unter anderem mit Stichen und Wunden beschäftigt waren, absolvierten Gregor Bieker und Mario Asmus die Bereichsausbildung zum Feldkoch. Das THW ist dankbar für die Arbeit seiner Feldköchinnen und Feldköche, die sich oftmals für viele unsichtbar im Hintergrund abspielt und zudem viel Zeit der Vor- und Nachbereitung mit sich bringt.

Dass das Essen sehr lecker war, bestätigten auch die Helferanwärter aus Geldern, die zur gleichen Zeit auf dem Gelände des THW beschäftigt waren. So haben Bastian Schuchert, Sascha Müller und Thorsten Schürkes erfolgreich ihre Grundausbildung mit der Abschlussprüfung beendet. In den vergangenen Monaten wurden sie sowohl online als auch in Präsenz durch den Ausbildungsbeauftragten Stefan Dicks geschult, um künftig für das Technische Hilfswerk in den Einsatz gehen zu können.

Dass das THW auf das ehrenamtliche Engagement der freiwilligen Helferinnen und Helfer angewiesen ist, haben zuletzt die Corona-Pandemie und die Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz deutlich gemacht. Bis zuletzt waren die Fachleute aus Geldern im Einsatz, um beim Wiederaufbau im Ahrtal zu unterstützen. Im Rahmen des Prüfungstags mussten die drei eine theoretische und eine praktische Prüfung absolvieren, bei der sie ihr Fachwissen sowie ihre handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellten.

Nun geht es für sie mit der Fachausbildung weiter. Diese erfolgt je nach Interesse und Schwerpunkt in der Bergung, in der Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung oder in der Fachgruppe Elektroversorgung.

Das Technische Hilfswerk freut sich jederzeit über weitere Unterstützung unter der Telefonnummer 02831 132130 oder per E-Mail an die Adresse ov-geldern@thw.de.

(RP)