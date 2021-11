Gelderner Schulen informieren : Infotage für künftige Fünftklässler

Auch das Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern stellt sich seinen künftigen Schülern vor. Foto: moew

Geldern Wie es nach der Grundschule für die Kinder weitergehen kann, darüber informieren die weiterführenden Schulen in Geldern ab dem 20. November.

Auf welche Schule soll mein Kind wechseln? Auf diese Frage wollen die weiterführenden Schulen in Geldern mit Informationen eine Antwort geben. Den Anfang macht der Tag der offenen Tür der Gesamtschule Geldern, Königsberger Straße, am Samstag, 20. November, von 9 bis 13 Uhr.

Das Friedrich-Spee-Gymnasium an der Friedrich-Spee-Straße lädt am Samstag, 27. November, zu drei Veranstaltungen für die künftigen Fünftklässler ein. Beginn ist um 8.30, 11 und 13.30 Uhr. Für Schüler, die in die Oberstufe des FSG wechseln wollen, beginnt die Infoveranstaltung um 11 Uhr.

Ebenfalls am 27. November, allerdings um 9.45 Uhr und um 10 Uhr, beginnen die Infovorträge und der Probeunterricht der Liebfrauenschule an der Weseler Straße.

Am Samstag, 4. Dezember, besteht Gelegenheit zum Besuch des Lise-Meitner-Gymnasiums am Friedrich-Nettesheim-Weg. Die Schule informiert Schüler und Eltern um 9 und um 11.30 Uhr. Eine Veranstaltung für künftige Schüler der Oberstufe ist an diesem Tag für 11.30 Uhr vorgesehen.

Für Dienstag, 7. Dezember, lädt die Gesamtschule Geldern ab 19 Uhr erneut zur Infoveranstaltung ein.

Einen „Tag der offenen Tür“ veranstaltet die Realschule An der Fleuth an ihrem Interimsstandort am Westwall. Auf Besucher freut man sich am Freitag, 14. Januar, um 15 und um 17 Uhr. Zusätzlich gibt es Infos auf der Homepage sowie ergänzend eine Online-Beratung mit Video-Konferenzen. Auch hierüber informiert die Schul-Homepage der Realschule.

(RP)