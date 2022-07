Kerken bedankt sich für Zusammenarbeit : Tafel Geldern feiert Sommerfest

Die Tafel Geldern feierte ihr 20. Sommerfest am Jugendheim „Quelle“ in Nieukerk. Foto: Gerhard Seybert

Nieukerk Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking lud die ehrenamtlichen Helfer der Tafel Geldern ein, um ihnen für ihren Einsatz zu danken. Anschließend wurde geschlemmt.

Als Dank für den mittlerweile zehnjährigen Einsatz in der Gemeinde Kerken lud Bürgermeister Dirk Möcking die ehrenamtlichen Helfer der Tafel Geldern in die Gaststätte „Till“ in Nieukerk ein. Eine üppige niederrheinische Kaffeetafel erwartete dort die rund 60 aktiven Vereinsmitglieder. Und ein persönlicher Dank des Bürgermeisters, der den unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz in seiner Gemeinde für die vielen Bedürftigen lobte. Alfred Mersch, Vorsitzender der Tafel Geldern, dankte Möcking als Gastgeber für die Einladung und die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der Gemeinde Kerken seit vielen Jahren.