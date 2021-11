Volkstrauertag im Gelderland : Gedenken an die Opfer des Krieges

Gedenksteine für Weltkriegsopfer auf dem Friedhof Geldern. Foto: Gerhard Seybert

Gelderland Kranzniederlegungen, Ansprachen und Lieder gibt es bei den Veranstaltungen am Volkstrauertag. Sie finden zum Teil schon einen Tag vor dem eigentlichen Datum statt. Stefan Rouenhoff hält die Gedenkrede in Weeze.

Nachdem sie im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfielen, finden am kommenden Wochenende zum Volkstrauertag wieder die traditionellen Gedenkfeiern für die Opfer der Weltkriege statt. Zugleich sollen die Veranstaltungen und Versammlungen Mahnungen für den Frieden sein. In seiner Eigenschaft als Ortsverbandvorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber bittet Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser die Bevölkerung und die Vereine, sich an den Gedenkfeiern zu beteiligen.

Am Sonntag, 14. November, treffen sich die Teilnehmer in Geldern um 11.30 Uhr auf dem Parkplatz vor der Friedhofskapelle an der Krefelder Straße. Dort beginnt ein Schweigemarsch zum Ehrenmal. Musikalisch begleiten die Feierlichkeiten der Kirchenchor St. Maria Magdalena und der Musikzug der Mood Trumpets Geldern.

Die Vereinsgemeinschaft Hartefeld, Vernum, Poelyck gestaltet die Gedenkfeier am Ehrenmal am „Alten Pfarrhaus“ in Hartefeld, die nach der Heiligen Messe beginnt. In Kapellen lädt die St.-Georgi-Bruderschaft um 10 Uhr in die Kirche ein. In Lüllingen bereitet die St.-Rochus-Bruderschaft die Gedenkfeier vor, die nach der Heiligen Messe beginnt. Ebenfalls nach der Messe wird in Walbeck der Kriegsopfer gedacht. Dort organisiert der SV Walbeck die Veranstaltung. In Veert treten die Vereine auf Einladung der Kyffhäuser-Kameradschaft nach der Heiligen Messe an, um zum Ehrenmal auf dem Veerter Friedhof zu ziehen. In Pont findet die Gedenkfeier bereits am Samstag, 13. November, statt. Nach der Messe, die um 17 Uhr beginnt, treffen sich die Teilnehmer zum Wortgottesdienst in der Kirche. Ausrichter ist der Heimat- und Förderverein Pont.

Zur Ehrung und zum Gedenken der Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege sowie der Opfer nationalsozialistischer Gewaltherrschaft findet die zentrale Gedenkveranstaltung der Gemeinde Wachtendonk am Volkstrauertag am Sonntag, 14. November, am Ehrenmal auf dem Friedensplatz in Wachtendonk statt. Bürgermeister Paul Hoene lädt dazu alle Bürger der Gemeinde Wachtendonk ein.

Die Vertreter der Verbände und Vereine treffen sich um 12 Uhr am Rathaus. Nach Eintreffen am Friedensplatz beginnt die Gedenkveranstaltung um 12.15 Uhr am Ehrenmal. Nach einem Musikbeitrag des Tambourcorps’ „Frei-Weg“ wird Renate Kretz, Ortsvorsteherin von Wachtendonk, die Ansprache halten. Es folgt ein Liedvortrag der Chorgemeinschaft Quartettverein „Glocke“/Männergesangverein „Cäcilia“/Deutscher Liederkranz Aldekerk. Nach der Kranzniederlegung durch Bürgermeister Hoene und Ortsvorsteherin Kretz – musikalisch begleitet durch den Musikverein „Lyra“ – tragen der Musikverein „Lyra“ und die Chorgemeinschaft die Nationalhymne vor. Unter den Klängen des Tambourcorps’ „Frei-Weg“ ziehen alle Teilnehmer in den Ortskern, wo sich der Zug dann auflöst.

In Kevelaer beginnt am Sonntag, 14. November, um 11.15 Uhr eine kurze Andacht vor der Gnadenkapelle. Dann ziehen die Teilnehmer zum Ehrenmal im Marienpark. Nach einem Vortrag des Kevelaerer Männergesangvereins (KMGV) spricht Ortsvorsteher Peter Hohl. Nach einem weiteren Lied des KMGV erfolgt die Kranzniederlegung, wobei der Musikverein „Ich hatt’ einen Kameraden“ intoniert. Nach einem weiteren Lied des KMGV singen alle die dritte Strophe des Deutschlandliedes, anschließend ist der Rückmarsch zum Kapellenplatz.

In Weeze beginnt die Gedenkveranstaltung am Sonntag, 14. November, um 10.30 Uhr mit der Aufstellung am Cyriakusplatz. Von dort ziehen die Teilnehmer zur Kriegsgräberstätte an der Uedemer Straße weiter, wo CDU-Bundestagsmitglied Stefan Rouenhof um 11 Uhr die Gedenkrede hält. Die Weezer Voices singen „Sag mir, wo die Blumen sind...“ und „Irische Segenswünsche“. Der Musikverein Weeze singt die dritte Strophe der Nationalhymne. Jana-Marie Lauffer vom DLRG Weeze trägt das Gedicht „Nicht aus der Kindheit“ vor.