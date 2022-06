Bundespolizei vor Ort : Bahnverkehr gestört, weil Person auf dem Gleis in Weeze steht

Bahnverkehr gestört, weil Person auf dem Gleis in Weeze steht

Weeze Der Lokführer sah die Gestalt noch rechtzeitig und konnte den Niersexpress abbremsen. Hintergrund des Vorfalls ist bislang unklar.

Für Schlagzeilen und Fassungslosigkeit hat der Vorfall mit drei Jugendlichen gesorgt, die einen ICE zur Notbremsung gezwungen hat. Wie berichtet, saß eine Gruppe Jugendlicher an einem Bahnsteig im Raum Dortmund mit dem Füßen im Gleisbereich. Der Zug bremste, die Jugendlichen flüchteten und werden jetzt von der Polizei gesucht. Ihnen droht ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr.

Einen ganz ähnlichen Fall gab es am Dienstagabend auch in Weeze. Dort sah ein Lokführer im Niersexpress gegen 18 Uhr zwischen Weeze und der Autobahn eine Person auf den Gleisen stehen. Diesmal war glücklicherweise keine Notbremsung notwendig. Der Triebwagenfahrer hatte die Person noch rechtzeitig gesehen und die Geschwindigkeit drosseln können. Als der Zug die Stelle passierte, an der die Gestalt aufgetaucht war, war diese verschwunden.