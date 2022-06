Kirmes am kommenden Wochenende : Sebastianusschützen laden nach Immerath ein

Immerath Von Samstag, 25. Juni, bis Montag, 27. Juni, ist die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Immerath wieder am Start und lädt zum Schützenfest ein. Das ist das Programm.

Wie auch in anderen Orten, so ist man auch bei den Sebastianusschützen schon voller Vorfreude auf ein Fest, dass lange nicht mehr geben durfte. Zentraler Ort des Geschehens ist der Kaisersaal sowie auch die direkt daneben liegende Festwiese. Mit viel Kraft und Einsatzwillen haben die Immerather geplant und organisiert und dabei auch die kleinsten und jüngsten Besucher gedacht. „Wir haben das noch vor der Corona-Pandemie erstmals gemacht: So wird es auch nun wieder ein Karussell für die Kinder geben, das kostenfrei genutzt werden darf“, kündigt Vorstandsmitglied Dominik Büschgens stellvertretend für die Bruderschaft an.

Und das ist am Wochenende geplant: Am Samstag findet um 17 Uhr die Festmesse in der Kapelle statt, um 18 Uhr erfolgt der Abmarsch zum Errichten der Ehrenmaien, um 20 Uhr beginnt der Festball im Kaisersaal mit der bekannten Band Glenrock. Der Sonntag beginnt um 9.05 Uhr mit dem Antreten am Königshaus, es folgen die Morgenparade, Kranzniederlegung auf dem Friedhof mit Zapfenstreich und Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein St. Josef Horst. Der Festzug mit Parade startet um 16 Uhr, um 18.30 Uhr der Königsball mit Glenrock. Das findet am Montag statt: 9.30 Uhr Messe, 10.30 Uhr Antreten am Königshaus, 10.40 Uhr Frühstück, danach Klompenball.