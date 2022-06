Unfall in Erkelenz​: 19-Jähriger prallt mit Motorrad gegen Hauswand​

Erkelenz Am Mittwochnachmittag hat ein 19-jähriger Wassenberger die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

(cpas) Auch am Mittwoch ist es in Erkelenz zu einem schweren Unfall gekommen: Ein 19 Jahre alter Wassenberger hat sich bei einem Motorradunfall am Nachmittag in Erkelenz-Vossem schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 15 Uhr auf der Straße Myhler Feld mit einem Honda-Motorrad unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache auf Höhe des Ortseingangs die Kontrolle über die Maschine verlor. Er stürzte, das Motorrad rutschte über die Straße, kam von dieser ab und prallte gegen eine Hauswand.