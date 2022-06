Maternusschützen wollen Zeichen setzen : Merbeck lädt zum Bezirksschützenfest ein

Merbeck Das große Fest beginnt am Freitag, 24. Juni. Die St. Maternus-Schützenbruderschaft freut sich auf ein friedvolles und gemeinschaftliches Festwochende.

Das Gremium aus allen Zügen der Bruderschaft hat auch dieses Mal wieder keine Mühen gescheut, dieses Event auf die Beine zu stellen. „Wir laden euch daher herzlich ein, mit uns gemeinsam friedlich zu feiern, Gemeinschaft zu erleben und Tradition zu pflegen“, sagen die Merbecker. Die Veranstaltung am Freitagabend findet unter der coronakonformen Bestimmung 3G (geimpft, genesen oder getestet) statt. Die Eintrittskarten können ab sofort an folgenden Stellen erworben werden: Frisör Hanraths, Hofladen Terporten, bei den Zugführern der Grünen Husaren, Jägeroffizieren, Jägerzug, Schillhusaren, Ulanen, dem Vorstand sowie per Mail an karten@merbecker-sommerzauber.de.

Im weiteren Verlauf des Schützenfestes findet der große Umzug der Bezirksbruderschaften im Rahmen des Bezirksschützenfestes am Samstag, 25. Juni, in Merbeck ab 16 Uhr statt. Die Parade auf der Krefelder Straße ist um 17 Uhr geplant. Ab 20 Uhr wird im Festzelt am Sportplatz das Tanzbein unter den musikalischen Klängen der Band Jumbos geschwungen. Der Sonntag beginnt um 8 Uhr mit dem Maiensetzen am Königshaus und am Festzelt, bevor um 9 Uhr die Heilige Messe in der Pfarrkirche gefeiert wird. Die Kranzniederlegung am Ehrenmal und der musikalische Frühschoppen unter Mitgestaltung des Musikvereins Klinkum rundet den Sonntagmorgen ab. Der stimmungsvolle Weinball beginnt um 20 Uhr.