Wirtschaft im Erkelenzer Land : Der Strukturwandel beginnt in den Köpfen

Erkelenzer Land Nach der Braunkohle: Die IHK Aachen will mehr Wertschöpfung vor Ort generieren und neue Arbeitsplätze in der Region schaffen, um aus dem Rheinischen Revier ein „Morgen-Land“ zu machen.

„Der Strukturwandel beginnt in unseren Köpfen und muss jetzt schnell und konsequent in Taten münden“, fordert die IHK-Präsidentin. Zugleich ist sie überzeugt: „Die Menschen in unserem IHK-Bezirk – in der Städteregion Aachen und in den Kreisen Düren, Euskirchen und Heinsberg – können Strukturwandel.“ Seit den 1980er-Jahren siedeln sich in dem einstigen Steinkohle-Revier verstärkt Technologieunternehmen an. Rund 1800 Betriebe haben in diesem Segment bereits mehr als 36.000 Arbeitsplätze in der Region geschaffen. Der aktuelle Strukturwandel sei eine weitere Möglichkeit, die Zukunft des Rheinischen Reviers proaktiv zu gestalten. „Die IHK Aachen ist als Vertreterin der Wirtschaft dazu bereit“, betont Kohl-Vogel. „Wir werden uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass durch verbesserte Rahmenbedingungen innovative Unternehmen gezielt unterstützt werden, um mehr Wertschöpfung vor Ort zu generieren und neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.“