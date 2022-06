In Wassenberg : DJK bietet Outdoorangebote mit Sport am Burgberg

Outdoorangebot am Wassenberger Burgberg. Foto: DJK Wassenberg

Wassenberg In Kürze geht es an die frische Luft: Der größte Wassenberger Sportverein will Menschen im Sommer in Bewegung bringen. Die Angebote sind kostenlos.

Auch ein Verein wie die DJK Wassenberg war in hohem Maß betroffen: Durch die Pandemie ist im Sportbereich in den vergangenen beiden Jahren vieles auf der Strecke geblieben. „Allerdings haben diese Einschränkungen auch zu viel Kreativität innerhalb der Vereine geführt“, ist man sich bei den Wassenberger Sportlerinnen und Sportlern sicher.

So wurde beispielsweise auch das aktuelle Sommerprogramm der DJK Wassenberg auf den Weg gebracht und die Vorstandsmitglieder freuen sich zusammen mit den jeweiligen Übungsleitern dieses Programm nun weiteren Interessierten vorstellen zu können.

Das ist nämlich bei der DJK geplant: Am 13., 20. Und 27. Juli sowie am 3. August – jeweils ein Mittwoch – gibt es mit Übungsleiterin Rita Felzen, immer in der Zeit von 18.30 bis 20 Uhr, ein sportliches Angebot und am 28. Juni, 5. Juli und am 2. sowie 9. August, also dienstags, in der Zeit von 19.30 bis 21 Uhr ein weiteres Angebot mit dem bekannten Übungsleiter Frank Bauer.

Für diese Angebote, die allesamt am Heckentheater an der Burg Wassenberg stattfinden, benötigen Interessenten keine Anmeldung. Dieses Outdoorprogramm ist für alle Sportbegeisterten, die Interesse am Freestyle Workout haben, zudem auch kostenlos. Angeboten von der DJK Wassenberg wird ein intensives Training mit dem eigenen Körpergewicht und ohne Hilfsmittel. Für das Mittwochsprogramm sind ein Handtuch und eine Trainingsmatte erforderlich. Sollte es am jeweiligen Termin regnen, fällt das Angebot aus.

Die DJK Wassenberg wurde 1979 gegründet. Hintergrund war, dass man für mehr Sportangebote in der Stadt sorgen wollte, und zwar generationsübergreifend. Die Aktivitäten zur damaligen Zeit starteten mit Frauengruppen und mit einem Breitensportangebot für Kinder.

(RP)