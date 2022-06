Im August wird im Kreis Heinsberg gefeiert : Musikgeschichte zum Kreis-Jubiläum

Kreis Heinsberg Mit einem großen Festwochenende feiert der Kreis Heinsberg sein 50-jähriges Bestehen. Diese Aktionen sind rund um das Kreishaus geplant.

Open-Air-Konzerte, bis zu 250.000 Euro im Jackpot , ein Tag der offenen Tür, Ausstellungen und riesiges Familienprogramm: Am Wochenende vom 19. bis 21. August fährt der Kreis Heinsberg zur Feier seines 50-jährigen Bestehens groß auf. Bis zu 1000 Zuschauer können vor der großen Bühne sitzen, die auf dem Parkplatz vor der Kreisverwaltung in Heinsberg aufgebaut wird. „Wir glauben, dass wir ein tolles Programm auf die Beine gestellt haben“, sagt der stellvertretende Landrat Philipp Schneider.

Karten Tickets für beide Musikveranstaltungen gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen im Kreis Heinsberg (insgesamt zwölf). In Erkelenz sind das die Buchhandlungen Wild und Viehausen. Karten sind zudem auch im Internet erhältlich: www.ticketshop.nrw.

Mit dabei sind auch zwei hochkarätige Gäste: Die temperamentvolle Sängerin Bonita Niessen trat in der Vergangenheit schon mit Michael Bublé, Kool and the Gang und den Beach Boys auf. Lambert Blaß ist als Sänger und Gitarrist vor allem in den Irish Pubs der Region bekannt. Unterstützt werden sie durch zwei Chorsängerinnen und einen kompletten Bläsersatz. Rund um das Konzert findet auch die PS-Auslosung der Kreissparkasse statt, bei der es um Lotteriegewinne in Höhe von bis zu 250.000 Euro geht. Losfee wird der Heinsberger Bürgermeister Kai Louis sein, notariell beaufsichtigt wird die Ziehung von Landrat Stephan Pusch.