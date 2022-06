Camps und Schnupperkurse : So gelingt in den Ferien der Einstieg in den Sport

Düsseldorf Wer nicht schon seit frühester Kindheit Sport macht, dem fällt es schon als Teenager oft schwer, doch noch damit zu starten – vor allem in Teamsportarten. Warum gerade die Sommerferien ein guter Zeitpunkt für Kinder und Jugendliche sind, doch den Einstieg zu finden.

Sechs Wochen Sommerferien bieten Kindern und Jugendlichen reichlich Zeit für Urlaub, Hobbys und Freunde – aber auch für Sport. Sei es beim Schwimmen im Freibad, beim Beachvolleyball, Surfen oder Fußball am Strand oder bei Feriencamps und Sportreisen. Aber gerade diejenigen, die nicht schon seit dem Kindergartenalter eine Sportart betreiben, fragen sich oft, wie sie vor allem bei Teamsportarten noch den Anschluss an die Gleichaltrigen bekommen sollen, die schon seit Jahren im Verein sind. Eine Hemmschwelle, die oft zu hoch ist. Schon Teenager tuen sich oft schwer damit, sich völlig ohne Vorkenntnisse einem Teamsport anzuschließen. Erst recht gilt das für (junge) Erwachsene. Denn wer möchte schon in eine Mannschaft kommen, in der er der einzige Anfänger ist?

Da bieten gerade die Ferien für fast alle Altersgruppen, aber vor allem für Kinder und Jugendliche, eine gute Möglichkeit in den Sport einzusteigen. Denn Vereine, Stadtsportverbände oder zum Beispiel die Sportjugend NRW bieten zahlreiche Möglichkeiten an, seine Freizeit sportlich zu verbringen, verschiedene Sportarten auszuprobieren oder konkret in zum Beispiel Fußball, Hockey oder Tennis einzusteigen. Bei diversen Ferienangeboten können sich Neu- und Späteinsteiger die ersten Grundkenntnisse antrainieren ohne sich direkt mit erfahrenen Mitspielern oder Gegnern messen zu müssen.

Schnupperkurse und Sportcamps In fast allen Städten bieten Vereine auf ihren Anlagen Kurse oder Camps an, bei denen verschiedene Altersstufen mehrere Tage am Stück die Sportart trainieren. Dabei gibt es nicht nur die Camps der schon bestehenden Jugendmannschaften, sondern auch Schnuppertage. Dort trifft man also auf viele andere, die die ersten Versuche in der Sportart machen.

Fußballschulen oder –camps gibt es nahezu überall. In vielen Städten wird man auch bei Basketball, Handball, Volleyball, Hockey, Tennis oder Leichtathletik fündig. Beliebt sind auch die Schwimmkurse, die in den Ferien stattfinden. Gibt es am Wohnort kein passendes Angebot, lohnt es sich, einen Blick auf die Vereine der Nachbarstädte zu werfen.

Vereinssport

Das gilt auch, wenn man sich grundsätzlich und nicht nur für die Ferien für den Einstieg in den Vereinssport interessiert. „Der beste und erste Ansprechpartner vor Ort, wenn man nicht weiß, welche Angebote es gibt, sind die Stadt- und Kreissportbünde. Sie haben in der Regel einen guten Überblick welche Vereine eine Kinder- und Jugendabteilung haben und breitensportlich ausgerichtet sind“, sagt Andrea Hilgert, Referentin für Breitensport beim Landessportbund NRW. Die Sportbünde können auch Auskunft geben, wo man als Späteinsteiger gut aufgehoben ist.

„Außerdem bieten viele Fachverbände Ferienprogramme wie die Radsportwoche an“, sagt Hilgert. Dafür lohne sich ein Blick auf die Seiten der jeweiligen Verbände.

Multi-Sportangebote

Wer noch nicht so richtig weiß, welcher Sport etwas für ihn ist, sich aber grundsätzlich sportlich betätigen will, ist bei Programmen gut aufgehoben, die ein vielfältigeres Programm bieten. Einige Vereine in Nordrhein-Westfalen bieten in den Sommerferien Sportplatzolympiaden an, bei denen sich die Kinder und Jugendlichen in verschiedenen Sportarten und Bewegungsspielen messen und austesten können. Dafür muss niemand ein großes Fußballtalent oder ein besonders guter Sprinter sein. Es geht um Spaß an Bewegung und das Kennenlernen verschiedener Disziplinen.

Gleiches gilt für Sportfreizeiten wie sie zum Beispiel vom Sportbildungswerk angeboten werden. In Mülheim an der Ruhr können Jugendliche zwischen acht und 14 Jahren zum Beispiel auf der Sportanlage des Kahlenberger Hockey- und Tennisclubs vom 25. bis 29. Juli verschiedene Sportarten ausprobieren. Darunter neben Hockey auch Slackline, Disc-Golf oder Fun-Football. Im Fun- und Action-Camp der Sportjugend Oberberg auf Borkum gibt es für Zwölf- bis 15-Jährige verschiedene Sport-Workshops. Ähnliche Angebote, ob vor Ort, am Meer oder in den Bergen, gibt es auch von anderen Vereinen oder Sportbünden. Bei vielen gibt es auch für diese Ferien noch freie Plätze, nicht nur für Kinder aus der jeweiligen Stadt. Zum Beispiel hier>>>

Förderprogramm Extra-Zeit für Bewegung

Mit der extra Zeit für Sport soll dem Bewegungsdefizit durch die Corona-Pandemie entgegengewirkt werden. Das Projekt wird durch das Ministerium für Schule und Bildung des Landes NRW gefördert. Der Landessportbund vergibt dafür die Mittel, die zahlreiche Vereine auch für Angebote in den Ferien in Anspruch nehmen. Dabei geht es um sechs Stunden sportliche Bewegung für Kinder. Die können an einem Tag stattfinden, oder auf mehrere Tage verteilt werden. Eine Übersicht über die Angebote aus diesem Projekt gibt es hier auf der Homepage der Sportjugend NRW>>>

Hochschulsport

Auch Erwachsene suchen immer wieder nach Möglichkeiten, doch noch mit einem Sport zu beginnen oder in ihr früheres Hobby wieder einzusteigen. „Für junge Erwachsene ist sicher auch der deutsche Hochschulsportverband interessant. An den Universitäten gibt es Hochschulsport, in der Regel können sich auch Nicht-Studierende anmelden“, sagt Hilgert vom LSB NRW. Von klassischen Angeboten über Fitness bis hin zu Trendsportarten wird an vielen Hochschulen ein sehr breites Spektrum angeboten. Zahlreiche Kurse sind auch für komplette Neulinge gut geeignet. Ein weiterer Vorteil auch hier: Man trifft auf Gleichaltrige mit einem ähnlichen Interesse und Sportlevel und kann auch als Zugezogener in der Stadt neue Leute kennenlernen.

Sport im Park

Wer sich weder beim Hochschulsport noch in Sportvereinen gut aufgehoben fühlt, oder dort einfach nicht das richtige Angebot findet, der könnte bei dem Projekt „Sport im Park“ fündig werden. Viele Städte nehmen daran teil und machen in den Sommermonaten unverbindliche und kostenfreie Bewegungsangebote. Die finden zumeist in Parks, Grünanlagen oder an anderen gut zugänglichen öffentlichen Plätzen statt. Sinn des Angebotes ist es ausdrücklich, dass jeder mitmachen kann, der Lust hat. Besondere Vorkenntnisse sind in der Regel also nicht erforderlich. Auch eine Anmeldung oder Vereinsmitgliedschaft braucht es in diesem Fall nicht. Dafür nutzen einige Sportvereine „Sport im Park“ als Möglichkeit, um ihre Angebote neuen Interessierten zugänglich zu machen. Oft ergibt sich daraus die Möglichkeit, weitere Schnupperangebote der Vereine wahrzunehmen, was für viele den Einstieg in den Vereinssport erleichtert.

Besonders interessant im Sommer

Auch abseits der organisierten Angebote biete gerade der Sommer vielfältige Möglichkeiten, sich zu bewegen, sagt Hilgert. Dafür eigenen sich die Sportarten besonders gut, die man draußen machen kann. Zum Beispiel am Strand, im Freibad, Park oder einfach in der Stadt: wie Beachvolleyball, Beach-Fußball oder –Handball, Radfahren, Inlineskaten, Klettern oder Parcours. Aber auch die Rettungsschwimmer seien eine gute Möglichkeit, im Sommer Sport zu machen, sagt Hilgert. Die DLRG bildet auch im Sommer Rettungsschwimmer aus und macht weitere Schwimmangebote. Für andere Wassersportarten wie Segeln, Surfen, Kanufahren, Rudern, Tauchen oder Stand-up-Paddeln gibt es zudem an vielen Seen in NRW Anlagen und Kurse oder Angebote für Touren auf Flüssen.

Breitensport